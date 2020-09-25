Подмосковные «Химки» вновь заинтересовались экс-полузащитником «Локомотива» и «Спартака» Денисом Глушаковым.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат». По данным СМИ, «Химки» возобновили интерес к Глушакову после прихода на пост главного тренера команды Игоря Черевченко, 33-летнего футболиста ждет в составе и руководство «Химок».

Клуб и игрок могут уже в ближайшее время начать переговоры по контракту. На данный момент Денис Глушаков является свободным агентом, грозненский «Ахмат» он покинул по окончании сезона-2019/20 и сейчас ищет себе новый клуб.

По сообщениям СМИ, «Химки» уже контактировали с Глушаковым в начале сентября, однако клубу не удалось удовлетворить финансовые запросы полузащитника.