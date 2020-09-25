Петербургский СКА и казанский «Ак Барс» договорились о переносе матча в регулярном чемпионате КХЛ, однако лига заблокировала этот перенос.

Об этом сообщает портал «Бизнес Online». Несколько дней назад представители СКА обратились в «Ак Барс» с просьбой перенести игру, после чего в Казани взяли время на раздумия. Изначально «Ак Барс» хотел отказать сопернику в переносе, но высшее руководство клуба одобрило перенос.

Матч СКА — «Ак Барс» хотели перенести на начало ноября, когда в лиге наступает пауза на Евротур, однако КХЛ оказалась против этого решения.

В итоге матч состоится сегодня, 25 сентября, как и стояло в календаре, СКА из-за вспышки коронавируса в команде проведет матч экспериментальным составом, преимущественно состоящим из игроков молодежной команды.