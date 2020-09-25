Российский фигурист Всеволод Князев рассказал о том, как он попал в группу Этери Тутберидзе и зачем тренер посоветовала ему поучаствовать в проекте «Ледниковый период. Дети».

В интервью Газете.ру Князев отметил, что в 2018 году приехал пройти просмотр в группу Тутберидзе, затем остался на месяц, а затем спустя неделю Этери Георгиевна взяла его в свою группу. «У меня за короткое время прыжки улучшились – флип был недокрученный, за три дня я его начал докручивать», — отметил фигурист.

По словам Князева, ему в спортивном плане очень помог проект «Ледниковый период».

«Этери Георгиевна посоветовала пойти на проект, чтобы улучшить скольжение, артистизм. Я действительно стал лучше скользить», — сказал Князев, отметив, что добился большого прогресса в скольжении при работе с Романом Костомаровым.