Петербургский «Зенит» сегодня, 26 сентября, сыграет против «Уфы» в 9-м туре Российской Премьер-лиги.

Игра пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой, ему будут помогать Рустам Мухтаров и Андрей Болотенков. Резервным рефери назначен Ян Бобровский, в качестве VAR на этой игре будет работать Сергей Иванов, а его помощником — Николай Еремин.

На данный момент «Зенит» идет в лидерах турнирной таблицы, за 8 матчей набрав 17 очков. Такой же результат показал и московский «Спартак». «Уфа» же располагается на 14-м месте: команда Вадима Евсеева одержала за 8 туров всего одну победу и два раза сыграла вничью.

В предыдущем туре «Зенит» поделил очки с «Уралом», а «Уфа» дома уступила ЦСКА с минимальным счетом.