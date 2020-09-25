Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Дарья Садкова высказала мнение о тренировках и подходе к работе в новом коллективе.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Дарья Садкова отметила, что Этери Тутберидзе — очень требовательный тренер, как и другие специалисты «Хрустального», подготовка ведется четко и строго.

«Был один момент, когда у меня что-то не получилось. Этери Георгиевна сказала: «Ты сейчас обратно уедешь, и все». И я начала работать гораздо больше», — отметила Садкова, добавив, что это ее замотивировало, ведь группа Тутберидзе — лучшая вместе с лучшим тренером.

«Тот самый пик фигурного катания, куда стремишься попасть. Конечно, хочется тренироваться дальше изо всех сил», – сказала Садкова.

Напомним, Дарья Садкова в 2020 году перешла в группу Этери Тутберидзе на испытательный срок.