В петербургском фигурном катании грядут большие перемены. В федерации фигурного катания Санкт-Петербурга сменился президент — им стал 28-летний Сергей Чопозов, впечатливший не только своими громкими заявлениями, но уже и первыми действиями.

На исходе первого месяца работы во главе Федерации Сергей Чопозов пообщался с Nevasport и рассказал о тонкостях своей работы, идеях по развитию разных видов фигурного катания в Петербурге и не только, а также о приглашении Евгении Медведевой и Станиславы Константиновой в северную столицу.

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— Сколько дней в неделю вы уделяете работе в Федерации?

— Каждый день уделяю работе в федерации, без этого никак. Текучка повседневная, работать, уделять время нужно всегда.

— В своих предыдущих интервью вы отмечали, что хотите подать заявки на международные соревнования. Как с ними идут дела?

— Это не однодневное дело, чтобы провести международный турнир, непосредственно ФФККР должна подать заявку, дальше идет одобрение от ISU. Мы к этому готовы, даже если скажут, что принять надо через год — мы к этому готовы.

— В ФФККР поддерживают ваше желание провести в Петербурге чемпионат мира по фигурному катанию?

— Конечно, естественно.

— Чемпионат России в Олимпийском сезоне состоится в Северной столице. Петербургу пришлось бороться с другими городами или же это был единственный вариант?

— Чемпионат России обычно проводится в декабре, Олимпиада — уже в феврале, так что многие регионы хотят заполучить проведение предолимпийского турнира. Естественно, была борьба, и Петербург в ней победил.

— Как вам кажется, какая площадка лучше бы подошла для чемпионата России? “Юбилейный” находится в центре города, “Ледовый дворец” — вместительнее.

— Решения по площадке пока нет, но предположительно, это будет Юбилейный.

— Полторы недели назад вы побывали на контрольных прокатах сборной России в Москве. Вы не думали над тем, чтобы превратить закрытые прокаты сборной СПб открытыми? Это поможет популяризации фигурного катания в городе.

— Естественно, мне хотелось бы. Я выступаю за популяризацию фигурного катания в целом, не только в Петербурге и в России, а по всему миру. Выстроенная система должна быть везде — и в фигурном катании, и в других видах спорта. Мне хотелось бы, чтобы наши спортсмены выделялись и проявляли себя, а люди видели, что они творят и как отдают свою жизнь этому.

— Что вы думаете о других мероприятиях с участием петербургских фигуристов? В марте Елизавета Туктамышева провела собственное шоу, кто-то ещё обращался в федерацию с подобными идеями?

— Пока обращений не было. То шоу, которое было у Лизы, оно получилось очень красивым, очень статным. Там было много профессионалов, которые видели, как это все происходило. У меня были свои мысли по поводу этого.

— Как вы и ваша команда будете выстраивать коммуникацию со спортсменами?

— Я общаюсь со спортсменами напрямую, хочу знать проблемы и нюансы тренировочного процесса. Где нужна поддержка — поддержать всегда. Это основная задача президента Федерации, организация создана для работы спортсменов в первую очередь, а уже потом для всех остальных.

— Вы говорили, что хотели бы вернуть в Петербург нашу спортсменку Станиславу Константинову, которая сейчас тренируется в Москве. Ещё не обсуждали с ней этот вопрос?

— Честно говоря, это пока идея, разговоров не было. Хочется петербуржцев возвращать обратно, чтобы вся работа и тренировочный процесс проходили здесь, с командой, с правильным подходом — а у нас, в Питере, подход самый профессиональный, я считаю. Это одна из мировых кузниц фигурного катания.

— Как пришла идея пригласить Евгению Медведеву в Петербург? Она шла от кого-то из петербургских тренеров или же лично от вас?

— Инициатива была лично моя, я считаю, что для Петербурга это было бы правильным решением. У нас очень много своих талантливых ребят — и парное катание, и мужчины, и девочки, однако Евгения — это двукратный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира. У меня был некий план по поводу неё, который был бы реализован с нашим тренерским составом.

— Петербург издавна славится сильными спортсменами в трех видах фигурного катания — мужское и женское одиночное, спортивные пары. Что будем делать с танцами на льду?

— Работать. Танцы на льду надо развивать, это отдельная история, которая есть в моей голове. Нужно реализовать правильный подход к спортсменам, к тренерскому составу. к условиям работы. Я думаю, что все будет хорошо.

— Есть ли какие-то идеи о популяризации синхронного катания?

— Для меня синхронное катание — это один из тонких моментов жизни, почему я приблизился к фигурному катанию. С синхронным катанием у нас планы на ноябрь, собираемся проводить первый этап Кубка России. Попросили Москву, естественно, нам одобрили. 20 лет не было такого мероприятия у синхронного катания, а наши спортсмены показывают лучшие результаты на мировом уровне, это и трехкратные чемпионки мира, 20-кратные чемпионки России. Было бы здорово, если бы они показывали этот уровень на своей родной площадке. Будет ли мероприятие со зрителями? Пока не могу сказать.

— Как вы относитесь к предложению ввести контрактную систему для фигуристов и тренеров?

— История трансфера должна существовать, в XXI веке в России она обязана быть. Не может быть такого, что уделяешь время спортсмену, растишь его, а он в любой момент может уйти, не согласовать ни с кем и тренироваться в другой школе. Система трансфера должна быть выстроена в любом виде спорта, школа воспитывает фигуриста, на него тратятся средства и силы. Без этой системы не будет спорта. В некоторых моментах спортсмены могут манипулировать тренерами. Я хотел бы, чтобы агенты и менеджеры работали на благо спортсменов, но при этом мы не должны забывать наш тренерский состав и школы наши, которые воспитывают этих спортсменов.

— Есть ли уже какие-то наметки в работе над агентсткой системой, пробные варианты на уровне Петербурга?

— У нас есть пробные варианты, которые мы продумываем, я их озвучить пока не могу, но я думаю, что вы об этом все скоро узнаете.

— Как бы вы описали фигурное катание одним словом?

— Шикарно!