Проект создания новой ледовой арены в Санкт-Петербурге стоимостью 37 миллиардов рублей направлен в Главгосэкспертизу.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на портале размещены некоторые рендеры проекта, в частности, домашняя раздевалка ХК СКА, центральный вход, клубная зона, а также ресторан с видом на ледовую площадку.

В пресс-службе компании «СКА-Арена» говорится, что после прохождения экспертизы сумма постройки может снизиться.

Новый стадион хоккейного клуба СКА строится на месте бывшего СКК рядом с Парком Победы. Ожидается, что этот стадион станет главной ареной, принимающей матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Ожидается, что этот стадион будет вмещать более 20 тысяч зрителей.