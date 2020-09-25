Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем опыте диет и дала совет, как можно оставаться стройной.

В своем «Инстаграме» Сотникова ответила на вопрос подписчицы, как ей удается поддерживать форму.

«Хочешь быть худой — закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды», — отметила Сотникова, добавив, что ее организм выдерживает всё.

«Столько разных диет было в моей жизни, стрессов, переживаний, нагрузок, голоданий – и ничего, ещё жива», — написала Сотникова.

Напомним, в этом году Аделина Сотникова официально завершила спортивную карьеру и занялась созданием собственной школы фигурного катания Sotka School.