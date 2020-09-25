Вице-президент СКА Роман Ротенберг станет главным тренером команды на матч против казанского «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ.

Об этом стало известно порталу Sportbox.ru.

Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным, а также большая часть игроков петербургской команды заразились коронавирусом. На карантин также ушел и Андрей Козырев, помощник Брагина, руководивший командой в его отсутствие в матче с «Сибирью».

В прошлой игре Роман Ротенберг был на скамейке вместе с командой и помогал Козыреву руководить хоккеистами на матче, а в этот раз он будет главным тренером. СКА сыграет матч экспериментальным составом, более половины хоккеистов — из молодежной команды.

Игра СКА и «Ак Барса» пройдет сегодня, 25 сентября, в «Ледовом дворце», начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.