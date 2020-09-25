Российский полузащитник Денис Глушаков может присоединиться к «Химкам» в ближайшее время.

Как сообщает «Чемпионат», стороны уже согласовали условия контракта. Ожидается, что завтра, 26 сентября, Глушаков даст клубу окончательный ответ. Скорее всего, он будет положительным.

По данным СМИ, «Химки» возобновили интерес к Глушакову после прихода на пост главного тренера Игоря Черевченко, 33-летнего футболиста ждет в составе и руководство подмосковного клуба. На данный момент Денис Глушаков является свободным агентом, грозненский «Ахмат» он покинул по окончании сезона-2019/20 и сейчас ищет себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что «Химки» уже контактировали с Глушаковым в начале сентября, однако клубу не удалось удовлетворить финансовые запросы полузащитника.