Игрок третьей позиции североамериканского коллектива Evil Geniuses Роман RAMZEs Кушнарёв провёл прямую трансляцию на Twitch без баннеров и логотипов спонсоров организации. Ранее появилась информация о том, что 21-летний российский игрок RAMZEs может вернуться в команду Virtus.pro.

По словам источника, есть большая вероятность, что звёздный игрок снова будет представлять интересы «медведей» и займёт место Игоря ILTW Филатова, который сейчас играет на позиции керри.

23 сентября российский клуб Virtus.pro отправил основной ростер в инактив, теперь «медведи» пропустят грядущий турнир ESL One Germany 2020. Представители организации объяснили это решение тем, что состав не показывал долгое время тех результатов, которых ждало руководство и сами болельщики. В сети появились слухи о том, что организация будет выстраивать новый состав вокруг RAMZEs.

Состав Evil Geniuses выглядит следующим образом:

— Артур Arteezy Бабаев

— Эйбэд Азэль Abed Юсоп

— Роман RAMZEs Кушнарёв

— Андреас Франк Cr1t- Нильсен

— Таль Fly Айзик