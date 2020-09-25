Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась новой фотографией с подписчиками. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото, на котором предстала в непривычном образе с новой прической.
«А мне нравится. Что скажете, идет/нет?», — написала Александра под фото.
Многие болельщики не оценили новый имидж спортсменки и написали в комментариях «Нет». Были и более развернутые ответы:
«Мне кажется, раньше было лучше».
«Не надо. Лучше как есть».
Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.
Уроженка Стерлитамака является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы
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