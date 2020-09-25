Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась новой фотографией с подписчиками. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото, на котором предстала в непривычном образе с новой прической.

«А мне нравится. Что скажете, идет/нет?», — написала Александра под фото.

Многие болельщики не оценили новый имидж спортсменки и написали в комментариях «Нет». Были и более развернутые ответы:

«Мне кажется, раньше было лучше».

«Не надо. Лучше как есть».

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.

Уроженка Стерлитамака является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы