Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила презентацию нового телесезона Первого канала.

Спортсменка опубликовала фотографию в историях своего «Инстаграма». «Презентация нового телевизионного сезона на Первом канале», – написала Загитова.

Напомним, в этом году спортсменка будет выступать в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Первый выпуск шоу выйдет в эфир в следующий выходной, 3 октября.

По словам продюсера проекта Ильи Авербуха, Загитова ответственно подошла к работе на телевидении. Олимпийская чемпионка регулярно занимается с педагогом по постановке речи и до ночи разучивает тексты. Вести «Ледниковый период» она будет с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.