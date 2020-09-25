В Сочи на одноименном автодроме завершилась вторая свободная практика в рамках российского этапа Гран-при Формулы-1. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Со вторым результатом финишировал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, замкнул первую тройку Даниэль Риккьярдо из «Рено».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал 13-й результат, его партнер Пьер Гасли стал одиннадцатым.

Третья свободная практика пройдет в субботу, 26 сентября. В тот же день состоится квалификация. Гонка будет проходить в воскресенье, пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 км.

Напомним, лидером личного зачета пилотов Хэмилтон, второе место занимает его партнер Боттас. Замыкает первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл».