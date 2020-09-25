Валерий Иванов, муж бывшей российской биатлонистки Ольги Вилухиной, отреагировал на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал его супругу в допинговом деле.

Напомним, Вилухина подозревалась в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Да никто и не сомневался, что Ольга не принимала никакого допинга. У нее серьезные проблемы с щитовидкой, а еще она жуткий аллергик. Эти вещества просто бы ее могли убить. Так что весь этот скандал никаких оснований под собой не имел!» – сказал Иванов, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Вилухина завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке. Спортсменку лишили награды, но после решения суда она вновь станет обладательницей медали. Также в составе сборной России Ольга взяла серебро в эстафете, но эту награду спортсменке не вернут, так как CAS не оправдал Ольгу Зайцеву, принимавшую участие в той гонке.