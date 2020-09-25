Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, почему решила не оставлять прошлогоднюю короткую программу на новый сезон.

Спортсменка призналась, что программа под саундтрек из фильма «Парфюмер» доставляла ей удовольствие. По мнению Щербаковой, к концу сезона она добилась прогрессу и стала лучше чувствовать и передавать образ.

«Но хотелось все-таки поставить новую программу. Возможно, не хватило одного заключительного проката «Парфюмера» в том сезоне, но надо двигаться дальше, пробовать что-то другое, новые образы», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Фигуристка добавила, что новая программа ей нравится с точки зрения и музыки, и образа. Анна призналась, что композиция тронула ее за душу уже при первом прослушивании.

Напомним, в прошлом сезоне Щербакова должна была выступить на чемпионате мира в Монреале, но турнир отменили из-за коронавируса.