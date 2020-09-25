«Спартак» сделал запрос по защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю. Информацию об этом подтвердил агент футболиста Марио Джуффреди, сообщает Москва.ру.

«В тактическом плане Хюсай лучший защитник «Наполи». Контракт? Мы общались о продлении, но мы получили запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его», — сказал Джуффреди.

Агент также отметил, что через четыре месяца Хюсай может покинуть клуб бесплатно. Возможно, с 1 февраля он подпишет контракт с новой командой.

Напомним, после восьми туров чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков. Лидером идет «Зенит» с таким же количеством баллов, петербуржцы обходят красно-белых по дополнительным показателям.