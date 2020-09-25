Старые допинговые истории наносят новый удар по российскому биатлону: вчера пришли две сбивающие с ног новости — CAS не оправдал Ольгу Зайцеву по сочинскому делу, а IBU временно отстранил Екатерину Глазырину от международных стартов. Разбираемся по порядку, что произошло.

Вилухина и Романова оправданы, Зайцева — нет

Долгое допинговое разбирательство, тянувшееся не год и не два, наконец завершилось. Отчасти в нашу пользу, отчасти — нет. На Олимпиаде в Сочи женская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете, затем команду лишили награды. Бежавшие тогда Ольга Вилухина, Яна Романова и Ольга Зайцева оказались под подозрением, все они попали в злосчастный список «Дюшес» — дело рук Григория Родченкова.

Спустя три года нервотрепки CAS всё же пришел к окончательному решению: Вилухина и Романова невиновны и полностью оправданы. У этого исхода есть два несомненных плюса: во-первых, Ольге вернули заслуженное серебро спринта, тоже отобранное ранее, во-вторых, суд в очередной раз доказал, что не все слова сумасбродного Родченкова нужно принимать на веру.

Но и минус у этого решения громадный: суд отклонил апелляцию Ольги Зайцевой, а значит не вернул России эстафетную медаль. Единственной уступкой стало снятие пожизненного запрета на Олимпиады — слабое утешение для спортсменки, завершившей карьеру.

Почему Зайцеву судили более строго? Всплыл момент, отделивший её случай от остальных: в анализе мочи выявили очень высокую концентрацию соли. Соль, конечно же, спортсменам не запрещена, но вывод был сделан следующий: мочи, заготовленной для манипуляций, оказалось недостаточно, поэтому её пришлось разбавлять солевым раствором.

Что это — бред, реальность, политика? С одной стороны, подобные решения уже давно принято объяснять антироссийским заговором, с другой, будь оно действительно политическим, CAS наказал бы всех, а не выделял только Зайцеву. Хотя у Яны Романовой сложилось другое мнение: суд вынес «удобный» вердикт — вроде и оправдал, но и наказал. И нашим, и вашим — и оправдали, и в то же время лишили награды.

Конечно, Зайцева планирует продолжать борьбу, но добьется ли результата? Вряд ли. Ей необходимо предоставить убедительное объяснение повышенной концентрации соли, но аргументов пока никаких. Скорее всего, эта битва проиграна уже окончательно.

Глазырину отстранили после дисквалификации. Это вообще нормально?

На летнем чемпионате России Глазырина примерила на себя роль лидера сборной: попала на подиум во всех трех гонках. Пошли разговоры, что уж теперь-то «прокатить» ее с Кубком мира не получится — более реального кандидата в сборную надо еще поискать. И вдруг как гром среди ясного неба: IBU временно отстраняет Екатерину по подозрению в антидопинговых нарушениях. Теперь вместо Кубка мира Глазыриной светит пожизненная дисквалификация.

Вспомним по порядку: первые «звоночки» появились на Олимпиаде в Сочи, когда Глазырину в последний момент убрали из состава на эстафету. Как известно теперь, Екатерина ничего не потеряла, но тренерское решение вызывало недоумение — если спортсменка не готова физически, зачем было ставить ее изначально?

Больше двух лет прошло до того момента, когда история получила объяснение: вышла вторая часть доклада Макларена, в которой оказалась и фамилия Глазыриной. В одном из электронных писем Родченкова раскрыты результаты её допинг-пробы на «Ижевской винтовке» за месяц до Олимпиады. Екатерина сдала положительный анализ на стероиды тренболон, метенолон и оскандролон — те самые препараты, входившие в нашумевший коктейль Родченкова. Эти пробы были скрыты, а Глазырину не поставили в эстафету, чтобы не подставлять других спортсменок.

Хоть нарушение и было сокрыто, отстранение всё же настигло Глазырину — перед чемпионатом мира 2017 года. Тогда оно еще не было дисквалификацией — МОК и ВАДА тянули время и приняли решение лишь к апрелю 2018-го. Правда, срок отстранения был включен в срок дисквалификации, поэтому в 2019-м Екатерина смогла вернуться.

По сути, Глазырину дисквалифицировали просто за упоминание в докладе Макларена. Спортсменка не стала оспаривать решение — пока идут судебные тяжбы, срок отстранения уже истечет и можно будет вернуться. Так думала Екатерина на тот момент, но прогадала: вчера история началась сначала.

Как так вышло, что IBU наказывает спортсменку повторно за старое нарушение? Вопрос остается открытым и непонятным, но есть вероятность, что запрещенные вещества найдены в другой пробе. Возможно, была вскрыта проба, сданная не в декабре, а, допустим, в январе — тогда дело примет новый оборот.

«Нужно понять, к какой именно пробе или нескольким пробам есть вопросы. Если это относительно рядом с декабрем-2013, то можно говорить о последствиях приема попадания вещества», — сказал Артем Пацев в интервью «СЭ».

Он защищал интересы Глазыриной в первом разбирательстве и теперь объясняет, что единственная соломинка, за которую можно уцепиться — это доказать, что речь идет об одном и том же нарушении. Есть препараты, которые не выводятся из организма на протяжении месяцев или даже полугода: если получится оправдаться таким образом, карьеру Глазыриной еще можно спасти. Если же этот пусть окажется тупиковым, биатлонная жизнь для Екатерины подойдет к концу.