Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сможет принять участие в турнире City Biathlon, который состоится в Висбадене (Германия). Спортсмен сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется. Сегодня получил положительный результат теста на коронавирус. Поэтому вынужден быть на самоизоляции», — написал Пидручный на своей странице в «Инстаграме».

Биатлонист подчеркнул, что чувствует себя прекрасно, заболевание проходит бессимптомно. Пидручный выразил надежду на то, что сможет вернуться к тренировкам уже в ближайшее время и продолжит предсезонные сборы с национальной командой.

Напомним, турнир City Biathlon состоится в воскресенье, 27 сентября.