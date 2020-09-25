Петербургский хоккейный клуб СКА определился с составом на матч против «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра будет проходить сегодня, 25 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.
В петербургском клубе зафиксирована вспышка коронавируса, поэтому команда будет играть экспериментальным составом. В роли главного тренера выступит Роман Ротенберг.
Голкипер: Бердин (Бринкман — запасной)
Первое звено: Ткачев — Морозов — Николаев, Бринкман — Кирсанов.
Второе звено: Кузьменко — Аалтонен — Подколзин, Ващенко — Грязнов.
Третье звено: Иванов — Хуснутдинов — Тимкин, Зоркин — Калабушкин.
Четвертое звено: Чибриков — Спиридонов — Гордин, Яруллин, Кровяков.
Матч будет проходить на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.
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