Петербургский хоккейный клуб СКА определился с составом на матч против «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра будет проходить сегодня, 25 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

В петербургском клубе зафиксирована вспышка коронавируса, поэтому команда будет играть экспериментальным составом. В роли главного тренера выступит Роман Ротенберг.

Голкипер: Бердин (Бринкман — запасной)

Первое звено: Ткачев — Морозов — Николаев, Бринкман — Кирсанов.

Второе звено: Кузьменко — Аалтонен — Подколзин, Ващенко — Грязнов.

Третье звено: Иванов — Хуснутдинов — Тимкин, Зоркин — Калабушкин.

Четвертое звено: Чибриков — Спиридонов — Гордин, Яруллин, Кровяков.

Матч будет проходить на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.