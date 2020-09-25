Нападающий Луис Суарес подписал контракт с мадридским «Атлетико», сообщает официальный сайт клуба.

В пятницу, 25 сентября, 33-летний уругвайский форвард прошел медицинское обследование подписал контракт сроком на два года.

«С приходом Суареса в «Атлетико» к нам присоединился отличный бомбардир с большим опытом работы в Европе, который всегда отличался самоотверженностью на поле и считался одним из лучших на своей позиции в мире», — гласит сообщение пресс-службы мадридского клуба.

Напомним, до этого Суарес защищал цвета «Барселоны», он выступал за каталонцев с 2014 года. В прошлом сезоне уругваец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, стал автором 21 гола и сделал десять результативных передач. В составе «Барселоны» он завоевал 12 трофеев, в том числе и Кубок Лиги чемпионов.

Ранее Суарес также выступал за «Ливерпуль», «Аякс», «Гронинген» и «Насьональ», воспитанником которого является.