Продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух и олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказали о проекте.

В студии «Вечернего Урганта» состоялась внеэфирная презентация нового телевизионного сезона на Первом канале для рекламодателей и партнёров.

«Вместе с Александром Файфманом и Алиной Загитовой представляем новый «Ледниковый период», который с 3 октября будет в эфире. Константин Эрнст, как истинный руководитель и человек, подаривший нам возможность вновь выйти на лёд и в эфир, скромно наблюдает со стороны», — написал Авербух у себя в социальных сетях.

Напомним, ранее Авербух побывал в студии «Вечернего Урганта» со своей девушкой актрисой Елизаветой Арзамасовой.