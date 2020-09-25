В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» стартовал хоккейный матч между СКА и казанским «Ак Барсом». Игра проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ, команды вышли на лед в 19:30 по московскому времени.

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Армейцы выступают экспериментальным составом, так как большая часть команды ушла на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. Отсутствует и главный тренер Валерий Брагин, вместо него коллектив на игру вывел Роман Ротенберг. Средний возраст игроков не превышает 21 год.

Ранее команда Брагина в его отсутствие проиграла дома новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Матч с «Ак Барсом», по сообщениям СМИ, в петербургской команде хотели перенести, однако КХЛ вынесла запрет.