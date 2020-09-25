Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал выступление в первых свободных практиках Гран-при Сочи и поделился ожиданиями от квалификации.

«Мы сегодня работали над рядом вещей, и я был вполне доволен количеством кругов, которые мы проехали. Ещё есть над чем поработать в плане баланса, но для этого и нужна пятница — чтобы всё попробовать и потом постараться скорректировать все ограничения к субботе», — сказал Квят, слова которого приводит пресс-служба команды.

Пилот отметил, что в оставшуюся часть гоночного уик-энда будет жарко, поэтому необходимо постараться выжать максимум из болида в этих условиях. По мнению Квята, если команда хорошо поработает, то в квалификации можно побороться за выход в третий сегмент.

В первой тренировке Квят показал седьмое время, во второй — 13-е.