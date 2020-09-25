Российская фигуристка Елена Радионова поделилась с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала селфи с гимнасткой Александрой Солдатовой.

«Саша сказала, что правильные селфи делаются с телефоном вверх тормашками», — написала Радионова под публикацией.

Напомним, в сентябре текущего года Радионова объявила о завершении карьеры. Фигуристка не принимала участие в соревнованиях на протяжении двух последних лет, сейчас спортсменке 21 год.

Радионова является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров. На протяжении многих лет фигуристка тренировалась под руководством Инны Гончаренко, затем перешла в группу Елены Буяновой.