«Барселона» заинтересована в услугах защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», каталонцы хотят арендовать футболиста на один сезон. Переговоры о потенциальной сделке уже начались.

Ранее в СМИ появилась информация, что ради приобретения защитника Калиду Кулибали «Манчестер Сити» готов расстаться с двумя футболистами — Зинченко и Николасом Отаменди. «Наполи», за который выступает Кулибали, уже контактировал с руководством «горожан». Английский клуб может включить обоих футболистов в сделку, чтобы снизить размер компенсации за покупку Кулибали.

В прошлом сезоне Зинченко отыграл 19 матчей чемпионата Англии в составе «Манчестер Сити», не отметился результативными действиями и получил одну красную карточку.