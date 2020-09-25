Антон Щурбинов, муж и личный тренер российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, прокомментировал ситуацию с временным отстранением спортсменки.

«В текущей ситуации необходимо понять, как действовать. Пока обвинений никаких нет, есть только временное отстранение. Будем, исходя из этого, двигаться дальше. Думаю, что в этот раз будем до конца рубиться за правду», — сказал Щурбинов, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Глазырина уже отбыла свою дисквалификацию, хотя и в тот раз ничего не смогли доказать. По мнению Щурбинова, в IBU приняли такое решение, потому что не хотят сильной конкуренции на Кубке мира.

«Сообщил, конечно, в сборную. Считаю, что старший тренер Михаил Шашилов должен быть в курсе. Конечно, он был в лёгком шоке. Мало приятного в том, что штаб теряет человека, на которого рассчитывает», — добавил Щурбинов.