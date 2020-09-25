В Оберстдорфе (Германия) завершился турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Победу в мужских соревнованиях одержал представитель Латвии Денис Васильев.

После короткой программы Васильев шел лишь пятым, но сумел выйти в лидеры после произвольной. Его итоговая сумма баллов составила 233,08.

На второй строчке расположился итальянский фигурист Габриэле Франгипани, набравший 231,65 балла за два проката. Замкнул призовую тройку швед Николай Майоров с результатом 218,07 баллов.

Итальянец Маттео Риццо, после короткой программы занимавший третье место, стал в итоге только пятым. За два выступления он заработал 214,14 баллов. Немец Поль Фентц, выигравший короткую программу, занял шестое место.