Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, раскритиковала олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову за слова о похудении.

Ранее Сотникова у себя в история «Инстаграма» дала совет, как сбросить вес. «Хочешь быть худой — закрой рот на замок», — написала Аделина.

«Не слушайте ее, пожалуйста, девочки, ваше тело – ваш дом. Главное, это здоровые отношения с собой. Не лезьте в наше болото, не повторяйте наши ошибки», – написала Худайбердиева в «Твиттере».

Спортсменка добавила, что это большая проблема, молчать о которой нельзя. Фигуристка пообещала, что наберется храбрости и расскажет свою историю, а также напишет твиты в поддержку людей, у которых проблемы с питанием.

Напомим, Сотникова официально завершила карьеру. Худайбердиева в сезоне-2020/21 встала в пару с Базиным, до этого она каталась с Андреем Филатовым.