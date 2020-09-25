В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» завершился первый период хоккейного матча между СКА и казанским «Ак Барсом». После 20 минут игры счет не открыт — 0:0.

Петербургский клуб сегодня выступает в экспериментальном составе: средний возраст хоккеистов не превышает 21 год. Дело в том, что в стане армейцев зафиксирована вспышка коронавируса, из-за которой команда уже второй матч проводит без основных игроков.

На карантин также ушли представители тренерского штаба во главе с Валерием Брагиным. Сегодня команду на лед выводил Роман Ротенберг.

Ранее команда Брагина в его отсутствие проиграла дома новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Матч с «Ак Барсом», по сообщениям СМИ, в петербургской команде хотели перенести, однако КХЛ вынесла запрет.