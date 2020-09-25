В Сочи на одноименном автодроме продолжается российский этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 26 сентября, состоится третья свободная практика.

Тренировка начнется в 12:00 по московскому времени. Затем в 15:00 мск стартует квалификация, по итогам которой пилоты определят свои позиции на стартовой решетке. Гонка будет проходить в воскресенье.

Накануне, в пятницу, состоялись две свободные практики, оба раза с лучшим временем финишировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сначала показал седьмой результат, затем — 13-й. По его мнению, в квалификации можно будет побороться за выход в третий сегмент.

Напомним, российский этап Гран-при стал первым в текущем сезоне, на котором присутствуют зрители.