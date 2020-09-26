Российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом в полуфинале турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). Матч состоится сегодня, 26 сентября, и начнется не ранее 14:30 по московскому времени.

В четвертьфинальном поединке вторая ракетка России Рублев выбил из борьбы испанца Роберто Баутиста-Агута, одержав победу в двух сетах. До этого Андрей обыграл двух американцев — сначала Тенниса Сандгрена, затем Томми Пола.

Рууд в четвертьфинале оказался сильнее француза Уго Умбера, до этого он одолел итальянца Фабио Фоньини. В первом круге Каспер встречался с Бенуа Пэром, француз не доиграл матч из-за проблем со здоровьем.

Напомним, в прошлом сезоне Рублев добрался до финала турнира в Гамбурге, где проиграл Николозу Басилашвили.