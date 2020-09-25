Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о временном отстранении Екатерины Глазыриной.

«Насколько я понимаю, эта претензия связана с ее прошлым, а не настоящим. Не думаю, что это произошло после того, как она уже отбыла дисквалификацию. Когда мы ее брали бегать на Кубках IBU, ни у кого вопросов не возникало», — сказал Хованцев, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер добавил, что ситуация стала большим психологическим ударом для Глазыриной, так как она только оправилась после дисквалификации.

Напомним, Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию, так как её фамилия упоминалась в докладе Ричарда Макларена. В 2019 году спортсменка вернулась к соревнованиям.