12-летняя российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, как попала в группу Этери Тутберидзе.

В интервью Sport24 спортсменка рассказала, что начинала заниматься фигурным катанием в Йошкар-Оле, периодически приезжая в Москву тренироваться. Затем Дарья с мамой переехала в Москву, а отец и брат остались в родном городе.

Садкова рассказала, что до перехода в группу Тутберидзе на протяжении трех лет работала с Михаилом Магеровским в ЦСКА, затем её пригласили на просмотр в «Хрустальный».

«Все получилось очень неожиданно, на самом деле. Всех деталей я не знаю, но месяц назад мы уже собирались уезжать домой, и маме предложили, чтобы я пришла на просмотр. И мы тогда три дня просмотрелись, уехали, мама сообщила Сергею Дудакову, что мы заявились на первый этап Кубка России в Сызрани. Он сказал, что тренеры посовещаются.

А потом нам сказали: «Приезжайте, будем работать над программами», – сказала Садкова.

Напомним, на первом этапе Кубка России в Сызрани спортсменка уже представляла группу Тутберидзе, на лёд её выводил Сергей Дудаков.