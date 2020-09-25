В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» завершился второй период хоккейного матча между СКА и казанским «Ак Барсом». После 40 минут игры впереди гости — 2:0.

Счёт был открыт на 28-й минуте, отличился шведский защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд, в роли его ассистентов выступили Кирилл Петров и Станислав Галиев. Спустя пять минут гости удвоили преимущество, автором заброшенной шайбы стал канадский форвард Джастин Азеведу. В эпизоде приняли участие Александр Хованов и Альберт Яруллин.

Петербургский клуб сегодня выступает в экспериментальном составе: средний возраст хоккеистов не превышает 21 год. В стане армейцев зафиксирована вспышка коронавируса, из-за которой команда уже второй матч проводит практически без основных игроков.