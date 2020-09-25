Стал известен соперник россиянина Андрея Рублева по полуфинальному матчу турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия), им стал норвежец Каспер Рууд.

В четвертьфинальном матче Рууд оказался сильнее представителя Франции Уго Умбера, который в первом круге выбил из борьбы Даниила Медведева.

Рублев в своем четвертьфинале встречался с испанцем Роберто Баутиста-Агутом и одержал победу в двух сетах. Полуфинальный матч состоится завтра, 26 сентября, теннисисты выйдут на корт не ранее 14:30 по московскому времени.

Напомним, в прошлом году Рублев добрался до финала данного турнира, где проиграл Николозу Басилашвили. Андрей, занимающий 14-е место в рейтинге, сможет улучшить свою позицию только в случае завоевания трофея — тогда он поднимется на 12-ю строчку.