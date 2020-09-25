Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов в интервью Nevasport рассказал, почему хотел пригласить двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в Северную столицу.

— Как пришла идея пригласить Евгению Медведеву в Петербург? Она шла от кого-то из петербургских тренеров или же лично от вас?

— Инициатива была лично моя, я считаю, что для Петербурга это было бы правильным решением. У нас очень много своих талантливых ребят — и парное катание, и мужчины, и девочки, однако Евгения — это двукратный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира. У меня был некий план по поводу неё, который был бы реализован с нашим тренерским составом.

Напомним, Чопозов возглавил петербургскую федерацию в 2020 году. Полную версию интервью можно прочитать по ссылке.