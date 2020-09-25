В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» завершился хоккейный матч между СКА и казанским «Ак Барсом». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды не выявили победителя, в серии буллитов успешнее оказались гости.

Первый игровой отрезок прошел без результативных действий. Счёт был открыт на 28-й минуте, отличился шведский защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд, в роли его ассистентов выступили Кирилл Петров и Станислав Галиев. Спустя пять минут гости удвоили преимущество, автором заброшенной шайбы стал канадский форвард Джастин Азеведу. В эпизоде приняли участие Александр Хованов и Альберт Яруллин.

В третьем периоде армейцам удалось отыграть одну шайбу, точным броском отметился Иван Морозов с передачи Артема Николаева. За несколько секунд до финальной сирены Андрей Кузьменко сравнял счет и перевел игру в овертайм, но и в дополнительное время победитель не определился. В серии буллитов армейцы не реализовали ни одного броска, «Ак Барс» — один.

Петербургский клуб выступал в экспериментальном составе: в стане армейцев зафиксирована вспышка коронавируса, из-за которой команда уже второй матч проводит практически без основных игроков.