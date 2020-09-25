Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов в интервью Nevasport сообщил, что хотел бы вернуть Станиславу Константинову в Северную столицу.

Ранее Константинова тренировалась в петербургской академии фигурного катания под руководством Валентины Чеботаревой. В этом году спортсменка переехала в Москву и приступила к тренировкам в группе Александра Волкова в академии «Ангелы Плющенко».

— Вы говорили, что хотели бы вернуть в Петербург нашу спортсменку Станиславу Константинову, которая сейчас тренируется в Москве. Ещё не обсуждали с ней этот вопрос?

— Честно говоря, это пока идея, разговоров не было. Хочется петербуржцев возвращать обратно, чтобы вся работа и тренировочный процесс проходили здесь, с командой, с правильным подходом — а у нас, в Питере, подход самый профессиональный, я считаю. Это одна из мировых кузниц фигурного катания.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.