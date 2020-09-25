Этап серии Гран-при Skate America в сезоне-2020/21 будет проходить без зрителей.

Организаторы соревнований ввели ограничения в связи с пандемией коронавируса. Турнир состоится в период с 23 по 25 октября на арене Orleans в Лас-Вегасе, штат Невада.

Напомним, в этом году серия Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. На этапах смогут выступить спортсмены, представляющие страну-хозяйку соревнований, а также фигуристы, постоянно тренирующиеся в этой стране. Решение о формате финала Гран-при еще не озвучено.

Ожидается, что на американском этапе выступят российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые тренируются в США под руководством Марины Зуевой.