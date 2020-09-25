СКА в домашнем матче уступил «Ак Барсу», Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в 1/2 финала турнира АТР 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинальном матче он в двух партиях обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Завтра, 26 сентября, он сразится с норвежцем Каспером Руудом.

СКА уступил «Ак Барсу» по буллитам

СКА на домашней арене проиграл казанскому «Ак Барсу» в регулярном чемпионате КХЛ. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2, овертайм также не выявил победителя. В серии буллитов СКА не реализовал ни одной попытки, «Ак Барс» — одну. Большая часть основного состава хозяев не сыграла из-за коронавируса.

Суарес официально перешел в «Атлетико»

Нападающий Луис Суарес подписал контракт с мадридским «Атлетико», сообщает официальный сайт клуба. В пятницу, 25 сентября, 33-летний уругвайский форвард прошел медицинское обследование и подписал соглашение сроком на два года.

Глушаков близок к переходу в «Химки»

Полузащитник Денис Глушаков в ближайшее время может стать игроком «Химок». Стороны уже согласовали условия контракта. Ожидается, что завтра, 26 сентября, Глушаков даст клубу окончательный ответ. Скорее всего, он будет положительным.