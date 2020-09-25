Игрок команды mousesports Робин ropz Коль рассказал, чем отличается игра в онлайн турнирах и на LAN-ивентах. По словам игрока, в онлайне отсутствует командный дух, благодаря которому можно делать камбеки.

На турнирах в коллектива всегда была замечательная атмосфера, однако нам стало тяжело поддерживать командный дух, когда все играли из дома. Благодаря этому мы всегда имели возможность перевернуть ход игры или разыграть какой-то момент в середине матча. Я думаю, это намного тяжелее, когда ты играешь не на LAN.

Так же эстонский киберспортмен высказался про новичка коллектива 17-летнего Ауримаса Bymas Папираса, который присоединился к коллективу меньше месяца назад.

Bymas понял свою роль в команде. Он хочет учиться и улучшать свои навыки. У него определенно есть все задатки для этого, но ему нужно время, чтобы привыкнуть.

Mousesports вышла на DreamHack Open Fall 2020 через закрытые квалификации, обыграв в матче за пятое место Movistar Riders со счётом 2:0.