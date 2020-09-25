Молодёжный состав VP.Prodigy выиграл Team Liquid в матче нижней сетки в OGA Dota PIT Season 3 и отправил европейский состав за пределы турнира, оставив их на 5-6 месте. Илья Lil Ильюк и его команда обыграла своих соперников с сухим счётом 2:0.

«Рождённые Побеждать» также обыграли своих соперников OG во втором раунде нижней сетки турнира. Коллектив Богдана Iceberg Василенко закончил встречу со счётом 2:1. Команда OG занимает 5-6 место и заработала $8.5 тыс, столько же, сколько и Team Liquid.

VP.Prodigy и Natus Vincere встретятся друг с другом в полуфинале нижней сетки в формате bo3. По итогам встречи одна команда выйдет в тройку лучших коллективов, где в финале нижней сетки сразится против шведского состава Alliance, а проигравшая займёт 4 место и получит $14 161.

OGA Dota PIT Season 3 проходит с 20 по 26 сентября между лучшими командами европейского и СНГ-региона. Коллективы борются за главный приз в размере $70 тыс. за первое место.