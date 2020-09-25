Бывший тиммейт Lil, Егор Ark Жаботинский поделился в интервью cq своими мыслями об игроке и предположил, как именно состав VP.Prodigy взаимодействует со стендином на OGA Dota PIT Season 3.

Он очень много слушает и если возникает какой-то плотный спор то он просто говорит что-то вроде, давайте я скажу своё мнение. Координировали команду я с дюрарой, конкретнее мы драфтили, колить помогал санлайт ещё. Игрокам в впп всё равно на то кем он был раньше, сейчас в паблике он вроде бы старается да и его уровень игры на текущий момент неплохой Все ребята мои друзья в впп, я всегда их поддерживаю если есть возможность. Они дойдут минимум до топ-4.

Lil — достаточно спорная личность в мире киберспорта, и от этого зрители и фанаты проявляют больший интерес к этой персоне. Когда он играл в Virtus.pro с 2016 по 2018 год, и команда занимала высокие призовые места, Илья подначивал соперников в своей ироничной форме в твиттере. В нашей статье мы разобрали, почему даже спустя несколько лет интернет всё помнит.

Молодёжный состав VP.Prodigy выиграл Team Liquid в матче нижней сетки в OGA Dota PIT Season 3 и отправил европейский состав за пределы турнира, оставив их на 5-6 месте. Илья Lil Ильюк и его команда обыграла своих соперников с сухим счётом 2:0.