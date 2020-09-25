По итогам закрытых квалификаций к турниру DreamHack Open Fall 2020 отобрались пять коллективов. Ими стали Sprout, North, mousesports, sAw и Endpoint. Первые три коллектива являются частыми гостями таких ивентов, а вот sAw и Endpoint редко пробираются на основную часть турнира.
Закрытые квалификации проходили с 22 по 25 сентября среди 16 коллективов, которые разделили между собой пять мест главной стадии турнира.
DreamHack Open Fall 2020 пройдёт по системе GSL с 15 по 25 октября в онлайне. Общий призовой фонд турнира составляет $115 тыс и более 21 000 очков RMR. Победитель получит значимую часть призовых и слот на IEM Global Challenge 2020.
Список приглашённых команд:
— Team Vitality
— G2 Esports
— GODSENT
— ENCE eSports
— Ninjas in Pyjamas
— BIG
— Astralis
— Fnatic
— OG
— Heroic
— FaZe Clan
Список команд, вышедших через квалификации:
— Sprout
— North
— sAw
— EndPoint
— mousesports
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