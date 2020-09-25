По итогам закрытых квалификаций к турниру DreamHack Open Fall 2020 отобрались пять коллективов. Ими стали Sprout, North, mousesports, sAw и Endpoint. Первые три коллектива являются частыми гостями таких ивентов, а вот sAw и Endpoint редко пробираются на основную часть турнира.

Закрытые квалификации проходили с 22 по 25 сентября среди 16 коллективов, которые разделили между собой пять мест главной стадии турнира.

DreamHack Open Fall 2020 пройдёт по системе GSL с 15 по 25 октября в онлайне. Общий призовой фонд турнира составляет $115 тыс и более 21 000 очков RMR. Победитель получит значимую часть призовых и слот на IEM Global Challenge 2020.

Список приглашённых команд:

— Team Vitality

— G2 Esports

— GODSENT

— ENCE eSports

— Ninjas in Pyjamas

— BIG

— Astralis

— Fnatic

— OG

— Heroic

— FaZe Clan

Список команд, вышедших через квалификации:

— Sprout

— North

— sAw

— EndPoint

— mousesports