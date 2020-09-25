Киберспортивная организация Complexity взяла себе стендина на плей-офф стадию ESL Pro League Season 12. Им стал 24-летний датский игрок Нильс-Кристиан NaToSaphiX Силлассен. Ранее киберспортсмен представлял интересы клуба Nordavind.

Ранее североамериканский игрок 17-летний Оэун oBo Склаттер в одностороннем порядке вышел из коллектива и вернулся в США и будет искать новую организацию.

Юный киберспортсмен поделился своими внутренними переживаниями и аргументировал свою позицию тем, что недооценил, насколько важно для него быть там, где игрок чувствует себя как дома.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. Восемь лучших команд сыграют в плей-офф стадии, где будут бороться за призовой фонд в размере $450 тыс. NaToSaphiX сможет себя проявить в Complexity уже 29 сентября в матче против ENCE.

Состав Complexity:

— Бенджамин blameF Бремер

— Вилл RUSH Виерзба

— Валентин poizon Василев

— Кристиан k0nfig Винеке

— Нильс-Кристиан NaToSaphiX Силлассен (стендин)