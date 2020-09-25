Инсайдер drunkstudanal сообщил в своём твиттере предполагаемый состав Gambit Esports, который тестируется прямо сейчас организацией. В ростер могут войти Антон DyrachYO Шкредов, Андрей meLes Романов, Артём Lorenof Мельник, Даниял XSvamp1Re Алибаев и Альберт eine Гараев.

В данный момент в составе Gambit состоят Кыялбек dream Тайиров, Данияр XSvamp1Re Алибаев и Данил gpK Скутин. Последний из перечисленных в последнее несколько дней играет за VP.Prodigy в рамках турнира OGA Dota PIT Season 3.

Последний раз Gambit в изначальном ростере играли в конце мая этого года в групповом этапе ESL One Birmingham 2020, где заняли последнее 8 место в группе и не выиграли ни одной встречи. После этого коллектив распался.

Возможный состав Gambit Esports:

— Антон DyrachYO Шкредов

— Андрей meLes Романов

— Артём Lorenof Мельник

— Даниял XSvamp1Re Алибаев

— Альберт eine Гараев

Некоторые эксперты предполагают, что новый состав «звёзд» будет строиться вокруг Акбара SoNNeikO Бутаева или Романа RAMZEs Кушнарёва, однако официальной информации от клуба в данный момент нет.