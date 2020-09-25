Молодёжный состав VP.Prodigy выбил в полуфинале нижней сетки Natus Vincere с турнира OGA Dota PIT Season 3. Матч закончился со счётом 2:1 в упорной борьбе. Команда Виталия Save- Мельника сразится 26 сентября в 15:00 по мск с Alliance в финале нижней сетке в bo3 формате.

«Рождённые Побеждать» закончили своё выступление на турнире на четвёртом месте и получили на команду $14 161 призовых. Следующий ивент для команды ESL One Germany 2020 пройдёт уже 5 октября в онлайне.

Бывший тиммейт «четвёрки» VP.Prodigy Ильи Lil Ильюка, Егор Ark Жаботинский поделился своими мыслями об игроке и турнире, акцентировав внимание на том, что игрокам VP.Prodigy всё равно на то, кем он был раньше.

OGA Dota PIT Season 3 проходит с 20 по 26 сентября между лучшими командами европейского и СНГ-региона. Коллективы борются за главный приз в размере $70 тыс. за первое место.