RAMZEs провёл стрим по Dota 2 без худа Evil Geniuses

Игрок третьей позиции североамериканского коллектива Evil Geniuses Роман RAMZEs Кушнарёв провёл прямую трансляцию на Twitch без баннеров и логотипов спонсоров организации. Ранее появилась информация о том, что 21-летний российский игрок RAMZEs может вернуться в команду Virtus.pro.

Ropz рассказал, почему его команда так плохо играет в онлайне

Игрок команды mousesports Робин ropz Коль рассказал, чем отличается игра в онлайн турнирах и на LAN-ивентах. По словам игрока, в онлайне отсутствует командный дух, благодаря которому можно делать камбеки.

VP.Prodigy и NAVI обыграли своих соперников на OGA Dota PIT Season 3

Молодёжный состав VP.Prodigy выиграл Team Liquid в матче нижней сетки в OGA Dota PIT Season 3 и отправил европейский состав за пределы турнира, оставив их на 5-6 месте. Илья Lil Ильюк и его команда обыграла своих соперников с сухим счётом 2:0.

Ark про Lil: Игрокам VP.Prodigy всё равно на то, кем он был раньше

Стали известны все 16 команд на DreamHack Open Fall 2020

По итогам закрытых квалификаций к турниру DreamHack Open Fall 2020 отобрались пять коллективов. Ими стали Sprout, North, mousesports, sAw и Endpoint. Первые три коллектива являются частыми гостями таких ивентов, а вот sAw и Endpoint редко пробираются на основную часть турнира.

NaToSaphiX станет временным игроком состава Complexity

Киберспортивная организация Complexity взяла себе стендина на плей-офф стадию ESL Pro League Season 12. Им стал 24-летний датский игрок Нильс-Кристиан NaToSaphiX Силлассен. Ранее киберспортсмен представлял интересы клуба Nordavind.

Инсайдер: Lorenof и DyrachYO станут игроками Gambit по Dota 2

Инсайдер drunkstudanal сообщил в своём твиттере предполагаемый состав Gambit Esports, который тестируется прямо сейчас организацией. В ростер могут войти Антон DyrachYO Шкредов, Андрей meLes Романов, Артём Lorenof Мельник, Даниял XSvamp1Re Алибаев и Альберт eine Гараев.

VP.Prodigy выбила Natus Vincere с OGA Dota PIT Season 3

Молодёжный состав VP.Prodigy выбил в полуфинале нижней сетки Natus Vincere с турнира OGA Dota PIT Season 3. Матч закончился со счётом 2:1 в упорной борьбе.