В Сочи продолжается российский этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 26 сентября, состоится третья свободная практика, бесплатная прямая трансляция с автодрома «Сочи» будет доступна здесь.

Заезды стартуют в 12:00 по московскому времени.

Накануне, в пятницу, состоялись две свободные практики, оба раза с лучшим временем финишировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сначала показал седьмой результат, затем — 13-й. По его мнению, в квалификации можно будет побороться за выход в третий сегмент.

Напомним, российский этап Гран-при стал первым в текущем сезоне, на котором присутствуют зрители.